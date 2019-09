View this post on Instagram

#Repost @net2netcomm MALING TERJEBAK KARENA TAK TAU JALAN/PINTU KELUAR DI SEBUAH RUMAH MEWAH DI JAKUT. _ Kocak,Seorang pencuri ,mencuri dirumah mewah dikawasan Penjaringan ,Jakarta Utara,beberapa minggu lalu persisnya pada Sabtu (17/8/19) pagi sekitar pukul 04.02 Wib.Sipencuri berhasil masuk kerumah mewah dan berhasil mencuri sebuah Hp.Namun apes pelaku bisa masuk kerumah namun tidak bisa keluar rumah.Sangkin paniknya si pelaku muter muter dirumah mewah tersebut sambil mencari jalan keluar.Akhirnya Sipelaku yang juga residivis ini di amanian petugas securiti setempat dan diserahkan kepolsek Penjaringan. Vid .Istimewa