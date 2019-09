TANGSEL - Sebuah undangan melalui pesan berantai di WhatsApp grup (WAG) bikin heboh masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Di dalamnya terpampang gambar pria berotot yang hanya mengenakan pakaian dalam.

Dalam undangan itu tertera keterangan "Come & Join Us Private Party Barbaque Man Party". Pada bagian atasnya berisi pula penjelasan mengenai acara, "Said Future Present It's Not Just Sex Party But More Than Sex Party".

Di badan undangan terlihat keterangan jika lokasi pesta bertempat di daerah Serpong, Tangsel, pada 28 September 2019. Dimulai sejak pukul 20.00 WIB hingga selesai, dengan fasilitas snack dan kondom bagi pengunjung pesta.

Sejumlah gambar pria berotot mengenakan celana dalam pada undangan, disinyalir sebagai kode bahwa pesta diperuntukkan bagi kaum penyuka sesama jenis atau gay. Namun, tak dijelaskan secara detail, di mana letak lokasi pesta berlangsung.

Okezone berusaha mengonfirmasi kontak person yang tercantum dalam undangan, namun saat dihubungi nomor itu dinyatakan tidak aktif. Begitu pula dengan Instagramnya dengan akun, IG@Futuresaid, tak dapat diakses.

Kapolsek Serpong Kompol Stephanus Luckyto Andri Wicaksono, menjelaskan, penelusuran petugas di lapangan memastikan bahwa tak ada agenda kegiatan sebagaimana dijelaskan undangan pesta itu di wilayah Serpong.

"Tidak benar, itu hoax. Sudah kita cek," katanya kepada Okezone, Sabtu (14/9/2019).

Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie pun gusar dengan beredarnya undangan pesta kaum gay di wilayah Serpong. Dia mengaku, telah memerintahkan Satpol PP untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian mengecek informasi di lapangan.

"Yang jelas, kami Pemkot Tangsel tak akan memberi toleransi kalau ada acara semacam ini. Saya sudah perintahkan Satpol PP cek, dan hasilnya memang undangan itu hoax," ujar Davnie dikonfirmasi terpisah.

