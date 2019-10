JAKARTA – PT Transjakarta hari ini menerapkan pengalihan rute operasional busnya di sekitaran Monumen Nasional akibat adanya demonstrasi kalangan buruh di kawasan Patung Kuda, Monas, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus.

Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta Nadia Diposanjoyo membenarkan pengalihan rute tersebut. Pengalihan rute juga berdampak pada beberapa tempat pemberhentian bus yang tidak bisa melayani penumpang.

"Sehubungan dengan penutupan jalan oleh pihak kepolisian terkait kegiatan aksi buruh di sekitar lampu merah Patung Kuda arah Blok M, maka layanan operasional Transjakarta mengalami pengalihan rute," jelas Nadia dalam keterangannya, Kamis (10/10/2019).

Ia mengatakan pengalihan rute Bus Transjakarta akan dihentikan jika kondisi jalan sudah kembali normal. Beberapa rute yang dialihkan di antaranya Blok M ke Kota dan Harmoni ke Bundaran Senayan. Berikut pengalihan rute lainnya:

1. Arah Blok M: Kota - Harmoni - Lampu Merah Harmoni belok kiri putar balik setelah Halte Juanda - Halte Petojo keluar jalur - Lampu Merah Tarakan belok kiri – Jalan Cideng Timur – Jalan Jati Baru - Hotel Tugu Asri - Lampu Merah Hotel Milenium lurus – Jalan Kebon Sirih - Lampu Merah Bank Indonesia belok kanan - Halte Sarinah - Blok M.

2. Arah Bundaran Senayan: Harmoni - lampu merah Lion Air belok kiri via Jalan Hasyim Ashari - lampu merah Holland Bakery belok kiri via Jalan Cideng Timur - lampu merah RS Tarakan lurus - kolong flyover Jatibaru belok kiri via Jalan Jati Baru Raya - lampu merah Hotel Milenium lurus - Jalan Kebon Sirih - lampu merah Bank Indonesia belok kanan - bus stop Wisma Mandiri - Bundaran Senayan.

Sedangkan untuk pemberhentian Bus Transjakarta yang tidak dapat melayani penumpang di antaranya Monas 1, Monas 2, Monas 3, Balai Kota, dan Bank Indonesia. "Rute BRT, non-BRT, serta layanan mikrotrans tidak mengalami pengalihan, kecuali yang disebut di atas," jelasnya.

