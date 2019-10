View this post on Instagram

Makin gilsss. Maling motor di Depok semakin berani di depan pemiliknya sendiri. . Peristiwa terjadi pada Kamis 24 Oktober 2019 di salah satu toko kawasan Pekapuran. Saat pemilik motor dan warga mempertahankan motornya si pelaku menodongkam senjata api. Pemilik motor dan warga langsung panik dan lari. Pelaku kabur membawa motor tersebut. . Hmm... Kenapa maling kayak gini di Depok gak kapok2? . Lebih waspada ya gais 🙏 . #depok24jam