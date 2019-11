View this post on Instagram

Sabtu (9/11) Pukul 23.55 Wib Saat ini Jalur Puncak terpantau sangat padat akibat pelambungan sepeda motor dari kedua arah. Tetap hati-hati dijalan dan utamakan keselamatan daripada kecepatan .