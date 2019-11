View this post on Instagram

Selamat kepada SDN 01 Gandaria Selatan sebagai Sekolah Ramah Bersepeda pertama di Jakarta.⁣ ⁣ “Sekolah Ramah Bersepeda” merupakan program edukasi dan apresiasi berbasis partisipatif-kolaboratif MRT Jakarta, ITDP Indonesia dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, yang diperuntukkan bagi siswa/i SD di Jakarta yang aktif bersepeda. Pencanangan pagi tadi juga didukung komunitas Gowes Indonesia, Bike To Work dan SelSel (Sepeda Lipat Jakarta Selatan).⁣ ⁣ SDN 01 Gandaria Selatan terpilih sebagai sekolah percontohan karena inisiatif pihak sekolah yang menyediakan sarana parkir sepeda melihat banyaknya jumlah siswa/i pesepeda. Ada 40 siswa/i pesepeda di SDN 01 Gandaria Selatan yang 3-5 hari bersepeda ke sekolah. Bahkan lebih dari setengah siswa/i ini yang setiap hari bersepeda ke sekolah.⁣ ⁣ Pemilihan sekolah ini juga karena berdekatan dengan jalur sepeda Jakarta Fase II dan juga berdekatan dengan Stasiun MRT Cipete Raya Jakarta dan juga akses ke Jaklingko dan Transjakarta.⁣ ⁣ Tujuan program Sekolah Ramah Bersepeda untuk menumbuhkan budaya bersepeda dan edukasi menggunakan angkutan publik dari usia dini. Pagi ini 40 sepeda dari Pacific Bike diberikan kepada 40 siswa/i berprestasi dan yang menjadi pengguna sepeda setiap harinya. Puluhan siswa/i lain juga berjanji akan bersepeda ke sekolah tiap harinya. MRT Jakarta mendukung komitmen mereka dengan membuat parkir dan rak sepeda baru untuk ditempatkan di halaman sekolah.⁣ ⁣ Apakah teman-teman juga bersepeda ke sekolah? Ada parkir sepeda di sekolahmu? Unggah fotonya, sertakan tagar #SekolahRamahBersepeda.⁣ ⁣ #JakartaRamahBersepeda⁣ #7InisiatifUdaraBersihJakarta⁣ #DishubDKIJakarta⁣ #ITDPIndonesia⁣ #MRTJakarta⁣ #JalurSepeda