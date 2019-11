JAKARTA - Sebuah aturan perihal pelarangan di salah satu toko kue Tous les Jours di Jakarta membuat heboh jagat maya. Pasalnya toko tersebut melarang untuk membuat kue dengan ucapan Selamat Hari Natal, Imlek, Hallowen, hingga Valentine.

Diduga peraturan itu dibuat bagian dari refrensi agar meraih sertifikasi halal sebagaimana sesuai dengan sistem jaminan halal, produk, profil produk, tidak boleh menjual sesuatu yang tak sesuai syariat Islam.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Benny Agus Chandra mengatakan, akan berkordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Baca Juga: Tendang dan Tempeleng Kakek, Youtuber Iyus Sinting: Saya Khilaf dan Menyesal

"Untuk kasus ini akan kami koordinasikan dengan OPD pembinanya," Benny saat dikonfirmasi Okezone, Sabtu (24/11/2019).

Namun Benny enggan mengomentari lebih jauh perihal aturan yang tengah ramai dibicarakan publik tersebut. Menurutnya setiap toko kue di DKI Jakarta sudah memiliki aturan tertentu terkait perizinan.

"Toko kue dari sisi perizinan, harus punya TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) untuk izin operasinya," kata dia.

Kedua, toko kue juga harus memiliki sertifikat laik sehat (SLS). Hal itu diperlukan agar jaminan kue tersebut layak untuk dikonsumsi dan sehat.

Terakhir adalah sertifikasi halal. Hal ini tergantung dari kebutuhan pengguna toko kue tersebut. "Sertifikasi halal, ini optional tergantung kebutuhan user dalam hal ini si pemilik," tukasnya.

Untuk diketahui, peraturan yang sempat viral tersebut berbunyi:

Store ini tidak boleh menulis di atas cake ucapan atau sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti:

1. Ucapan selamat hari besar agama, misalnya; Natal, Imlek, dan lain-lain.

2. Perayaan yang tidak sesuai syariat Islam, misal: Valentine, Halloween, dan lain-lain.

Store ini diperbolehkan menulis di atas cake ucapan, seperti:

1. Ucapan selamat untuk hari jadi, misalnya pernikahan, promosi jabatan, dan sebagainya.

2. Perkataan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, misal: I Love You, You're The Best."

Peraturan ini kemudian viral. Akun Twitter @GuritnaPramana membagikan suatu video yang mana si perekam mendatangi toko dan memperlihatkan keberadaan kertas tersebut dan benar ada. Video yang ia bagikan tersebut sudah ditonton sebanyak 24,6 ribu kali di media sosial. Namun, hal tersebut sudah diklarifikasi oleh pihak manajemen Tous Les Jours. Mereka juga meminta maaf terkait kehebohan imbas viralnya aturan yang tidak resmi tersebut di media sosial. Pengumuman Klarifikasi Jakarta, 22 November 2019 Sehubung dengan beredarnya video, foto, dan atau informasi lainnya tentang 'Peraturan Penulisan Ucapan Cake' yang terjadi di salah satu outlet kami, dengan ini manajemen Tous les Jours Indonesia menyampaikan beberapa hal sebagai berikut; Baca Juga: Mobil Goyang Berisi Pasangan Diduga Mesum di Depan Mal Diserbu Warga 1. Bahwa terkait peraturan penulisan ucapan cake sebagaimana yang terlihat pada video, foto, dan atau informasi lainnya yang sedang ramai beredar, bukan merupakan peraturan resmi yang dikeluarkan oleh manajemen kami; 2. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha kami di Indonesia, kami sangat mengedepankan toleransi keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan atau antar golongan; 3. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi dan kami sangat berterima kasih atas dukungan serta kepercayaan semua pihak pada Tous les Jours selama ini. Demikian klarifikasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Manajemen Tous les Jours Indonesia.