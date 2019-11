JAKARTA - Satuan Reskrim Polsek Metro Gambir mengamankan belasan preman yang ada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.

Kapolsek Metro Gambir Kompol Kadek Budiyarta mengatakan, para preman terjaring dalam 'Operasi Sikat Jaya' yang dilaksanakan dini hari tadi.

"Operasi yang melibatkan 30 personel terdiri dari anggota Polsek Metro Gambir dan Koramil, dengan sasaran 5 titik di wilayah Gambir," kata Kadek Budiyarta kepada wartawan, Senin (25/11/2019).

Dari operasi tersebut, pihaknya berhasil mengamankan tiga "jagoan" yang berlalu lalang di Jalan Medan Merdeka Utara atau tidak jauh dari kantor Jokowi kemudian di kawasan Roxy Mas 7 orang terjaring, di Jalan Gajah Mada 2 orang, Monas 1 orang dan Jalan Cideng 3 orang. Kini ke 16 diduga preman serta parkir liar diamankan ke kantor polisi.

Ke-16 preman tersebut adalah AC (28) SU,(24), SUP (40), MA (33), HE (42), KR (24), JA (46), RH (18), BA (23), AS (25), RP (27), DN (20), MN (24), AT (31), BI (26), dan L (29).

Dari operasi tersebut juga, pihak juga mengamankan uang sebesar Rp550 ribu dan sebilah pisau lipat milik salah satu preman.

"Operasi ini akan terus kami lakukan agar kawasan Gambir steril dari premanisme dan pak ogah serta parkir liar," tutupnya.

