JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di kawasan Cawang hingga Dukuh Atas.

Berdasarkan unggahan TMC Polda Metro Jaya melalui akun twitternya, rekayasa lalu lintas diberlakukan dampak pengerjaan proyek Light Rail Transit (LRT).

Adapun rekayasa lalin tersebut diberlakukan sejak tanggal 3 Desember hingga 31 Desember 2020.

"Rekayasa Lalu Lintas untuk pengerjaan Proyek LRT Cawang-Dukuh Atas segmen Dukuh Atas (Landmark), mulai tanggal 3 Desember s/d 31 Desember 2020,"tulis akun @TMCPoldaMetro sebagaimana dikutip Okezone, Selasa (3/12/2019).

Berikut rekayasa lalu lintas tersebut:

Lalu lintas dari arah Timur (Manggarai) yang akan menuju Selatan (Semanggi) yang semula dapat belok kiri di traffic light Waduk dialihkan melalui Jalan Galunggung belok kiri di kupingan BNI, menuju Jalan Jenderal Sudirman putar balik di Bundaran Hotel Indonesia (HI) mengarah ke Jalan Margono Djoyokusumo.

Kemudian pengendara di Jalan Prof Dr Satrio akan diarahkan untuk putar balik depan SPBU Shell mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman atau Sultan Agung hingga traffic light Halimun Jalan Madiun. Pengendara di Jalan Taman Sunda Kelapa diarahkan menuju Pamekasan hingga Jalan Jenderal Sudirman-Semanggi.

Lalu lintas dari arah Selatan (Semanggi) akan kembali ke Selatan (Semanggi) yang semula berputar di kolong Sudirman dialihkan berputar di Bundaran HI).

Lalu lintas dari arah Barat (Karet) yang akan menuju Selatan (Semanggi) yang semula mengikuti sistem satu arah di sekitar kawasan Landmark dialihkan melalui Jalan Margono Djoyokusumo, Jalan Galunggung, Jalan Sultan Agung, traffic light Halimun, DI Madiun, Jalan Taman Sunda Kelapa, Pamekasan hingga Jalan Jenderal Sudirman-Semanggi.

Lalu lintas dari arah Barat (Karet) menuju Utara (Bundaran HI) dialihkan melalui Jalan Margono Djoyokusumo II, Galunggung, putar balik di Jalan Sultan Agung menuju Jalan Galunggung hingga underpass Sudirman dan belok kiri kupingan BNI hingga Bundaran HI.

Lalu lintas dari Utara (Bundaran HI) yang akan menuju Barat (Karet), yang semula belok kiri ke turunan Landmark dialihkan berputar di simpang Susun Semanggik kemabli ke arah bundarah HI melalui Jl, Prof Dr Satrio putar balik di depan SPBU Shell, naik fly over sudirman kemudian ke Jl. KH, Mas Mansyur-Karet.

Lalu lintas dari arah Utara (Bundaran HI) yang akan kembali ke Utara (Bundaran HI) yang semula melalui underpass Sudirman dialihkan berputar di Simpang Susun Semanggi melalui Jalan Prof Dr Satrio.