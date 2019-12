JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengaku tidak menjelaskan panjang lebar terkait persoalan transportasi di Jakarta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi sudah memahami, karena pernah jadi gubernur. 

"Untungnya kalau presiden itu pernah jadi gubernur, pernah jadi wali kota. Jadi, ketika disampaikan 'pak Ini masalahnya', tidak perlu penjelasan panjang lebar, langsung seluruh recording-nya keluar. 'Oh ya dulu saya juga mengalami begini', malah tambahan cerita itu muncul semua," katanya di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Baca Juga: Integrasi Transportasi, Anies Berharap Masyarakat Beralih ke Angkutan Umum





Menurut Anies, atas pemahaman dan instruksi Jokowi itu yang menjadi dasar pembentukan perusahaan baru (new co) serta dilakukan penandatanganan Head Of Agrement (HoA) guna mengintegrasikan transportasi massal.

"Saya menyampaikan terima kasih apresiasi kepada bapak Presiden Jokowi karena beliau membuat apa yang menjadi cita-cita kita untuk mengintegrasikan lewat instruksinya mulai terlaksana dan hari ini menjadi penandanya," ujarnya.

Ditambahkan Anies, integrasi transportasi merupakan cita-cita yang harus diwujudkan untuk memudahkan masyarakat. "Karena ini membutuhkan kesepakatan bersama, kompromi-kompromi antara kita semua untuk memikirkan, bukan institusi kita tapi institusi publik, masyarakat umum untuk mendapatkan manfaat yang terbesar," ujarnya.

Baca Juga: Anies Apresiasi Rencana Integrasi Layanan Kereta Api dan MRT

(Ari)