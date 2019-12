View this post on Instagram

Foto kiri adalah keseharian di masa kecil. Saat itu, kami tinggal bersama kakek-nenek di Taman Yuwono no 19, jl Dagen. Sepeda Ibu itu dipasangi bangku utk anak, lalu Ayah ajak saya keliling sekitar Malioboro hingga alun-alun utara Yogya hampir setiap sore. Buat anak kecil itu jadi pengalaman tak terlupakan. Semasa TK kegiatan jalan-jalan sore ini rutin dikerjakan. Foto kanan adalah sepeda onthel kakek yg lalu dipakai ayah, dan saya pakai juga di tahun pertama kuliah di Yogya.⁣ Dulu ayah dan ibu sehari-hari bersepeda ke kampus jika akan mengajar. Sampai kemudian mereka pindah pakai vespa. Sepeda Ayah lalu dipakai bergantian di rumah. Hingga saya pakai saat awal-awal kuliah. Ketika sudah aktif sekali di kampus, saya pakai vespa ayah untuk kegiatan sehari-hari.⁣ ⁣ Setelah saya tinggal di Jakarta, sepeda onthel ini masih tersimpan di rumah Ibu, kemarin ketika pulang ke Yogya dibersihkan dan coba digowes lagi. Sepeda tua ini masih berfungsi baik, hanya perlu diminyaki rantainya.⁣ ⁣ Sudah lebih dari 70 tahun sepeda ini bergerak di aspal di Yogya, bagaimana kalau kita bawa keliling di Jakarta? Setuju...?

A post shared by Anies Baswedan (@aniesbaswedan) on Dec 15, 2019