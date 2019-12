View this post on Instagram

Duuuch .... 👿👿👿 Pagi " MEREKA TREK2 KAN MOTOR , MENGHENTIKAN KENDARAAN YG MAYORITAS SEDANG OTW AKAN berangkat BEKERJA Kejadian jam 05.39 wib, Pagi tadi kamis 12 desember 2019 lokasi : di Tambun arah Cibitung sekitar jalan walet-kompas. Akibat ulah mereka menyebabkan kemacetan panjang karena diberhentikan oleh mereka. Tolong pak palisi agar anak" di tertibkan. Selain berbahaya jg mengganggu 🙏🙏🙏 #yunirusmini