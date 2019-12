TANGERANG - Mantan sekretaris menteri BUMN, Said Didu melaporkan kasus kecelakaan yang melibatkan mobil mobil mini Cooper miliknya dengan sebuah truk tanah yang terjadi di Jalan Jendral Sudirman, Cikokol, kota Tangerang.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim yang menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu malam, 11 Desember 2019.

Namun, Said Didu tidak langsung melapor karena menunggu itikad baik dari perusahaan truk tersebut. Setelah ditunggu selama seminggu, pihak perusahaan truk belum memberikan kabar soal ganti rugi.

"Baru dilaporkan hari ini karena pelapor masih menunggu perusahaan truk untuk ganti rugi. kalau tidak ada upaya ganti rugi akan dilanjutkan proses hukum " jelas Abdul Rachim.

Abdul Rachim juga menjelaskan peristiwa tersebut bermula saat truk tanah yang dikemudikan oleh AS melaju dari arah Kebon Nanas menuju Tanah Tinggi. Namun, saat berada di depan Tangerang City Mall, truk tersebut berusaha pindah jalur dan menabrak mobil Mini Cooper Mini Cooper yang saat itu dikendarai oleh istri Said Didu, Nia Warsini Said.

"Kejadian sekitar jam 20.40 WIB, dan mengakibatkan bagian kanan mobil penyok" jelasnya.

Dalam peristiwa tersebut, tidak ada korban jiwa ataupun luka. Kerugian yang dialami korban hanya berupa materi.

"Tidak ada korban jiwa, hanya kerugian materi," tutupnya.

(kha)