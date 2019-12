View this post on Instagram

Izin melaporkan evakuasi sarang tawon Tanggal 16 Desember 2019 Pukul : 11 : 30 WIB Tawon Vespa Affinis memakan korban jiwa di kab.Bekasi Sutarma Usia 74 th. Warga kp.Kedung bokor Rt.001/008 Ds.pantai mekar kec.muara gembong kab.bekasi, pada hari rabu tanggal 11 desember 2019 telah menjadi korban keganasan koloni tawon predator tersebut, korban sempat di larikan ke rumah sakit anissa cikarang dan menjalani perawatan, namun akhirnya korban menghembuskan nafas yg terakhir pada Tanggal 13 desember 2019.selain almarhum terdapat 5 warga setempat yg menjadi korban koloni tawon tersbut, diantaranya Anah usia (30th) Narsah (30th) Mila (15th) Linda (18th) komarudin (46th) Kronologi kejadian , pada saat pemilik rumah sukari (60th) berusaha memusnahkan sarang tawon yg berada di Wuwungan atap rumahnya dgn cara di sogrok menggunakan bambu, Hingga membuat koloni tawon tersebut berhamburan keluar dari sarang nya pd saat itu si korban melintas di bawahnya hingga menjadi korban sengatan koloni tawon predator tsb si pemilik rumah Berhasil menyelamatkan diri namun sayang si korban di karenakan Faktor usianya yg sdh tua tidak dapat menghindari dari keganasan serangan tawon tsb, hingga akhirnya harus di larikan ke rumah sakit karena terkena sengatan tawon predator tsb. PELAYANAN GRATIS 1X24 JAM !!! @ekasupriaatmaja @indonesiafirefighter @tribuncikarang @humas_kab_bekasi @urbancikarang @infotambun @infobekasi.coo @damkarhits @guecikarang #indonesianfirefighter #humas_kab_bekasi #damkarkabbekasi_ #lensapemadam #damkarhits #damkarindonesia112 #tribuncikarang #urbancikarang #infotambun #damkarkabbekasi @damkarkabbekasi_