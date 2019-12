View this post on Instagram

@bekasinian | Uang milik supir sedot WC sebesar Rp. 250 ribu dicuri. Peristiwa itu terjadi di Kavling Kabelmas 5 RT 04 RW 030, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kamis (26/12/19) Kemarin.- -- Mau tau ceritanya kan? Yuk baca di bekasi24jam.com.- -- Source: @subro131208 -- Mau tau informasi terbaru mengenai kuliner? Yuk follow @kuliner.bekasi24jam .- -- #bekasi #jatiasih #pondokgede #bantargebang #tambun #cibitung #cikarang #bekasinian #bekasi24jam