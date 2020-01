KARAWANG - Pemkab Karawang, Jawa Barat membenarkan jika salah seorang petinggi King of The King, merupakan ASN di wilayah ini. ASN tersebut, yakni Juanda, yang sampai saat ini tercatat sebagai pegawai aktif serta menjabat Kasi Kesos di Kecamatan Banyusari.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, mengatakan, salah seorang petinggi King of The King, Juanda merupakan ASN di lingkungan Pemkab Karawang. Saat ini, yang bersangkutan masih aktif bekerja.

"Betul, Juanda adalah ASN kami. Dia menjabat Kasi Kesos Kecamatan Banyusari," ujar Aang, Kamis (30/1/2020).

Aang menyebutkan, pihaknya sudah memanggil Juanda dan melakukan pembinaan. Juanda pun dimintai klarifikasi terkait hubungannya dengan King of The King pimpinan Dony Pedro tersebut.

Berdasarkan pengakuan Juanda, dirinya sadar saat bergabung dengan kelompok itu. Adapun keterlibatannya dalam King of The King, terhitung sejak 2014 lalu.

Dalam catatan BKPSDM, lanjut Aang, Juanda ini terbilang sebagai ASN yang cukup taat. Begitu pula, dari pantauan Camat Banyusari, pimpinan langsung Juanda bertugas.

"Dari absensi bagus dan paham tugas dan tupoksinya," ujarnya.

Terkait dengan apakah yang bersangkutan akan dikenai sanksi, Aang mengaku masih mempelajari. Sebab, sejauh ini Juanda melaksanakan kewajibannya sebagai ASN sebagaimana mestinya dan tidak ada yang melapor telah dirugikan.

Meski begitu, tambah Aang, pihaknya terus memantau aktivitas Juanda selama bekerja. Jangan sampai Juanda, kinerjanya memburuk, pascaramai diberitakan.

Sebelumnya, petinggi kerajaan King of The King bernama Juanda berfoto menggunakan seragam aparatur sipil negara (ASN) di wilayah Karawang. Juanda, merupakan salah satu petinggi dari Indonesia Mercusuar Dunia (IMD), lembaga yang diklaim dikuasai oleh King of the King.

