BEKASI - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersyukur karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan kucuran dana hibah, untuk membangun sejumlah infrastruktur di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Salah satunya yakni flyover Cipendawa dan Rawapanjang, yang diketahui dana pembangunan kedua jembatan ini berasal dari hibah Pemrov DKI Jakarta. Kedua flyover yang diresmikan pada Jumat (31/1/2020) pagi tadi menelan Rp420 miliar.

Pria yang biasa disapa Pepen itu mengatakan, bila dana sebesar itu hanya mengandalakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi sulit terealisasi.

"Kalau kita pikir, mungkin tiga masa jabatan Wali Kota tidak akan selesai kalau menggunakan anggaran APBD Kota Bekasi," kata Pepen dalam sambutannya di atas flayover Cipendawa, Rawalumbu.

Baca Juga: Anies Baswedan dan Wali Kota Bekasi Resmikan Flyover Cipendawa & Rawapanjang

Model kerjasama seperti ini, kata dia, bakal sulit terealisasi bila pola pikir yang diterapkan tidak mengalir sesuai alur.

"Kalau cara berpikir kita tidak think out of the box, kita tidak bisa cara berpikir mengalir sesuai dengan alur, maka jembatan ini tidak akan ada," kata dia.

Dia pun bersyukur terhadap kota yang dijuluki Kota Patriot ini telah dijadikan mitra oleh Pemprov DKI Jakarta, bukan lagi sebagai kota penyangga.

"Ini adalah proses perjalanan yang kita patut bersyukur, karena Bekasi adalah kota yang dulunya daerah penyangga. Berkat kerjasama ini, Gubernur meningkatkan status Kota Bekasi menjadi mitra. Ini membawa keberkahan bagi kita semua," kata dia.

Meski Kota Bekasi merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, tidak ada yang sulit bagi kedua kota yakni Bekasi dan DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan bagi masyarakatnya. Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang turut menghadiri peresmian dua flyover itu berharap model kerja sama sejenis ini dapat terus berlangsung. Anies menganggap rampungnya dua flyover dalam kurun sekitar satu tahun itu merupakan bentuk kerja kolaborasi. "Ada banyak sekali yang kita bisa kerjakan. Dan semangatnya sekali lagi adalah semangat kolaborasi," kata Anies. Mantan Mendikbud itu juga mengatakan bahwa bila ada anggaran akan baik, tetapi bila tidak dikerjakan malah akan menimbulkan masalah. "Ada anggarannya itu baik, tapi ada anggaran tidak ada eksekusinya itu masalah. Kita berharap nanti kerjasama ke depan akan lebih intensif lagi," kata dia.