JAKARTA – Balikpapan Fest 2020 menjadi pesta besar budaya dan ekonomi kreatif. Ada 6 konten utama yang dipajang sepanjang 5-16 Februari 2020. Menjadi bagian utama HUT Kota Balikpapan ke-123, aneka kekayaan Balikpapan tersebut akan dilegitimasi dengan rekor Muri.

Rangkaian Balikpapan Fest 2020 diawali dengan opening ceremony pada Kamis (6/2) malam. Berlokasi di Balikpapan Tennis Stadium, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, acara ini mengusung tema The Age of Collaboration. Selain itu, wisatawan akan dijamu melalui konten Food & Music, Fashion, dan Dance Festival. Ada juga Folklore & Orchestra, Carnival, hingga Film Festival.

“Balikpapan Fest 2020 menjadi destinasi yang luar biasa. Beragam kekayaan Balikpapan disajikan semua hingga menjadi sebuah experience yang menarik. Ini menjadi pesta akbar untuk budaya dan ekonomi kreatif yang ada di Balikpapan. Semua elemen masyarakatnya memang kreatif dan produktif. Mereka selalu berprestasi,” ungkap Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Rabu (5/2/2020).

Menegaskan kreativitas Kota Minyak-julukan Balikpapan, festival ini pun membidik rekor Muri. Catatan prestasi tersebut akan dijaring melalui program Balikpapan Menari, Senin (10/2). Venuenya di Lapangan Merdeka, Kota Balikpapan. Mengusung konsep Tarian Nusantara, bagian pelestarian budaya ini diikuti oleh 2.500 penari. Selain umum, program Balikpapan Menari juga diisi oleh milenial Kota Minyak.

Pesta massal Balikpapan Menari akan ditopang 6 sub konten. Selain Tarian Nusantara, program ini akan menampilkan kostum-kostum unik hingga beragam kemeriahan di pesta rakyat. Ada juga festival band, malam syukuran, dan aksi artis terkenal di tanah air. Rizal menambahkan, Balikpapan Fest 2020 secara umum sangat ideal sebagai destinasi kaum milenial.

“Kami selalu fokus dengan beragam kearifan lokal Balikpapan. Balikpapan Menari menjadi treatment konservasi beragam seni dan budaya lokal di sini. Semua dilibatkan, khususnya para milenial yang akan menjadi penerusnya. Hal ini juga menjadi bukti kalau Balikpapan Fest 2020 sangat ramah bagi milenial,” lanjut Rizal.

Memantik arus wisatawan, pemanasan event sudah dimulai Rabu (5/2/2020). Memanjang 5 hari, BPN Go 123 digelar meriah di Balikpapan Tennis Stadium. Sub kontennya menarik dengan kuliner, fashion, dan authentic installation decor for photobooth. Ada juga thematic stage to concert hingga balikpapan & national performance. Dengan sub tema Sunflower, program ini membidik arus wisatawan hingga 50 ribu.

“Rangkaian event-nya digulirkan lebih awal untuk menarik perhatian publik. Secara resmi baru Kamis malam. Sebab, kami harus menarik pengunjung dalam jumlah besar. Kami optimistis target tersebut akan tercapai karena konten Balikpapan Fest 2020 menarik,” jelas Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Balikpapan Doortje Marpaung.

Sehari pasca opening, Balikpapan Fest 2020 menampilkan Balikpapan Fashion Week pada 7-9 Februari. Berlokasi di Balikpapan Super Block, program Fashion ini didukung 4 sub konten. Ada Fashion Bazaar, Lifestyle, Fashion Designer Talkshow, dan Thematic Stage fo Run Away. Untuk Talkshow, hadir juga Laudya Cynthia Bella. Membidik kunjungan 10 Ribu orang, program ini diperkuat 30 desainer terkenal.

“Balikpapan Fest 2020 menjadi media branding terbaik. Untuk itu, kami memberi ruang luas bagi pelaku industri kreatif Fashion. Mereka bisa mengekplorasi kualitasnya lalu memamerkannya kepada publik. Dari situ, nantinya diharapkan ada input ekonomi yang bagus,” kata Doortje.

Menegaskan branding industri kreatifnya, Balikpapan Fest 2020 menyajikan program Balikpapan Film Festival. Digelar Selasa (11/2), konten ini akan digelar di Gedung Kesenian Balikpapan. Ada 4 sub yang ditampilkan, seperti Film Workshop, Film Screening, Awarding Night, hingga Artist Talk. Balikpapan Film Festival dipercaya bisa menarik sedikitnya 1.000 audiens.

“Balikpapan Fest 2020 akan menjadi momentum liburan yang fantastis. Bukan hanya menggembirakan, tapi juga ada inspirasi besar di situ. Kami optimistis pariwisata dan industri kreatif di Balikpapan akan terus naik. Sebab, semua lini dilestarikan dan terus dikembangkan dengan serius,” terang Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Kemenparekraf Rizki Handayani.

Suhu Balikpapan Fest 2020 dijamin semakin hangat dengan Coastal Sunset Tale (Festival Pesisir), 13-16 Februari 2020. Lokasi event ada di Pantai Manggar, Kota Balikpapan. Dengan target 20 Ribu audiens, ada 8 sub konten yang ditampilkan. Ada traditional culture performance, seafood bazaar, art installation, dan orchestra. Kanal lain berupa boat competition, festival layang-layang, cooking, juga PAUD competition.

Wisatawan pun dijamin akan semakin terkesan dengan Balikpapan Fashion Carnival. Digelar pada Sabtu (15/2), konten ini berlokasi di Pusat Kota Balikpapan. Dikemas kolosal sepanjang 2 Km, Balikpapan Carnival dijamin bisa menarik kunjungan wisatawan hingga 50 ribu orang. Daya tariknya carnival dan cultural performance hingga thematic custom.

“Mari bergabung di Balikpapan Fest 2020. Silahkan eksplorasi langsung beragam konten penuh inspirasi yang ditawarkannya. Jangan lupa ajak serta keluarga karena event ini ramah bagi mereka,” tutup Rizki diamini Kepala Bidang Pemasaran Area III Asdep Pengembangan Pemasaran I Regional II Kemenparekraf Sapto Haryono. (adv)

(wil)

(ris)