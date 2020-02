TANGERANG - Sebanyak 45 alat pompa air dikerahkan Pemerintah Kota Tangerang ke sejumlah lokasi titik banjir yang ada di wilayah Kecamatan Periuk. Pompa air tersebut nantinya akan digunakan untuk mengatasi banjir yang saat ini masih mencapai ketinggian 2 meter.

Agus Tholib, Kepala Bidang Operasi Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Tangerang menjelaskan, alat pompa tersebut mampu menyedot air 67 liter hingga 300 liter per-detik. Pompa akan disebar ke Total Persada, Garden City, dan Mutiara Pluit.

"Mesin pompa kami kerahkan semaksimal mungkin ke lokasi banjir. Ada dua unit mobil pompa berkapsitas 67 liter per detik juga kami kerahkan di perumahan Total Persada," katanya, Kamis (6/2/2020).

Agus menerangkan, selain di perumahan yang terdampak banjir, Pemkot Tangerang mengerahkan pompa diesel dan hidrolik dengan kapasitas yang tinggi di dua pintu air yaitu Pintu Air Kali Ledug dan Situ Bulakan.

"Pada pintu air 5 Kali Ledug ada 3 unit pompa diesel dengan kapasitas 700 liter per detik, dan 2 unit pompa hidrolik dengan kapasitas 500 liter per detik. Sementara itu di pintu air 3 Situ Bulakan ada 1 unit pompa dengan kapasitas 700 liter per detik dan dua unit ala berkapasitas 500 liter per detik," ujarnya.

Selain mengerahkan pompa, Pemkot Tangerang juga mengerahkan 23 truk tangki air untuk melakukan penyedotan air pasca Banjir di Perumahan Villa Mutiara Pluit Kelurahan Priuk Kota Tangerang.

Hingga saat ini, banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter masih melanda sebagian wilayah di kecamatan Periuk Kota Tangerang. Banjir tersebut merupakan dampak dari jebolnya turah di Kali Ledug yang dibarengi dengan tingginya intensitas hujan di wilayah kota Tangerang.

(Ari)