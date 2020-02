TANGERANG - Setelah kebijakan penutupan sementara penerbangan ke China dan sebaliknya diberlakukan, PT Angkasa Pura II mengaku pergerakan pesawat Internasional di Bandara Soekarno-Hatta menurun sekitar 1,5 persen.

Penutupan penerbangan dari dan menuju China imbas dari merebaknya Virus Korona di Negeri Tirai Bambu itu.

"Pergerakan maskapai internasional hanya turun sekitar 1,5 persen, karena kita hanya mengurangi penerbangan ke China saja," ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhamad Awaluddin di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (11/2/2020).

Namun, dirinya juga menjelaskan penurunan hanya terjadi pada penerbangan China dengan jumlah 120 penerbangan dalam seminggu, atau sekitar 14 sampai 16 penerbangan per-hari. Hal itu dirasa tidak terlalu signifikan mengingat jumlah pergerakan pesawat di Bandara Soetta mencapai 1.200 pergerakan per-hari.

"Jumlah penerbangan ke China 120 penerbangan take off landing dalam satu Minggu. Jadi kalau turun, sekitar 14 sampai 16 sehari. Bandingkan dengan take off landing Soetta 1.200," jelasnya.

Selain itu, Awaluddin menjelaskan penutupan penerbangan ke China tersebut tidak mengganggu pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta secara umum. Bahkan, untuk penerbangan domestik sendiri mencapai 70-80 persen yang artinya bisa menutupi penurunan pergerakan pesawat.

"Secara keseluruhan tidak berpengaruh pada penerbangan lain. Penerbangan domestik sendiri mencapai 78 sampai 80 persen. Jadi, bisa menutupi pengurangan pergerakan pesawat yang hanya 1,5 persen," ujarnya.

Sebelumnya, Bandara Soekarno-Hatta resmi menutup penerbangan dari China ataupun sebaliknya sejak Rabu (05/05/2020) dini hari. Penutupan tersebut terkait dengan upaya pencegahan masuknya virus korona ke wilayah Indonesia.

(kha)