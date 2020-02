BEKASI - Menyambut Hari Air Sedunia (World Water Day) pada 22 Maret 2020, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkolaborasi dengan portal berita Inews.id menggelar SDA Goes to School.

Kegiatan Goes to School ini akan berlangsung di tiga sekolah di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Edisi perdana kegiatan ini berlangsung di SMA Negeri 6 Jakarta, Senin 11 Februari 2020. Hari ini, Rabu (13/2/2020), SDA Goes to School menyapa SMAN 1 Bekasi, Jawa Barat.

Acara tersebut pun disambut meriah oleh ratusan siswa SMA 1 Kota Bekasi, yang terletak di Jalan KH Agus Salim No 181, RT10/RW 7, Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMA I Kota Bekasi Ardin mengatakan, acara yang diinisasi oleh SDA PUPR ini sekaligus mengingatkan kepada generasi muda, milenial agar tetap melestarikan alam terutama air.

"Karena saya yakin, tanpa air kita tidak bisa hidup, banyak planet yang ada di galaxi kita ini, mereka tidak memiliki air, atau karena ketiadaan air. Jadi bumi yang subur ini, sayogyanya kita sebagai generasi penerus harus melestarikan terutama tentang air," kata dia ketika memberikan sambutan di depan siswa dan siswi SMA 1 Kota Bekasi, Rabu (13/2/2020).

Apalagi, katanya, dewasa ini banyak masyarakat kerap menyepelekan bahkan membuang air begitu saja. Padahal, kata dia, air merupakan SDA salah satu kebutuhan untuk keberlangsungan hidup.

"Kita berharap, dengan acara yang digagas ini, kita dapat ilmu dalam memanfatkan air, dan ada duta air yang menginspirasi kita untuk selalu cinta bumi," kata dia.

Sementara, Kabag Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen SDA Citra Fara Agnestasia mengatakan, acara ini sengaja diselenggarakan di sekolah agar anak-anak muda atau milenial belajar sejak dini mengenai pentingnya dan memerlukan sumber air dan udara untuk kehidupan manusia.

"Hari Air Sedunia diperingati setiap 22 Maret. Tahun ini, tema Hari Air Sedunia diaplikasikan dalam tema nasional sebagai air dan perubahan iklim," katanya kepada wartawan. Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk mengubah dengan perubahan yang terjadi dengan harapan generasi muda.

SDA Pergi ke Sekolah, katanya, agar masyarakat belajar dengan menggunakan udara efisien, sehingga dapat menurunkan tingkat emisi rumah kaca. Pengelolaan sumber daya air juga harus dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan yang terkait. "Cara yang dilakukan kementerian PUPR dalam pengelolaan air yaitu membangun infrastruktur seperti, bendungan dan embung, serta sarana saluran irigrasi."Siapa pun kamu, di manapun kamu, semua harus berkontribusi untuk sumber daya air seperti bentuk mitigasi bencana," ujar dia. Untuk itu, Citra mengakui, Kementrian PUPR memang secara rutin menggelar pemilihan duta air di setiap sekolah. Namun, untuk tahun ini mengangkat tema air dan perubahan iklim sebagaimana mengacu kepada UNESCO. "Duta air ini diharapkan membawa pesan - pesan penting kepada generasi mileneal," kata dia. Dengan terpilihnya duta air tersebut, Kementrian PUPR berharap dengan pendekatan melalui program ini, maka duta air bisa mewakili pemerintah untuk mengsosialisasikan pentingnya air kepada siswa mulai tingkat TK hingga SMA. "Dengan terpilihnya duta ini untuk mengenalkan iti luas lingkungan kepada teman - temanya," kata dia. Dalam pengamatan di lapangan, para siswa tampak antusias dalam kegiatan yang digelar pukul 13.00 WIB itu. Mereka diberikan pemahaman tentang pentingnya air dalam perubahan iklam. Tak hanya itu, dalam kegiatan itu, terpilih sebanyak delapan siswa putra dan putri sebagai finalis calon duta air nantinya.