BEKASI - Sebelum terbawa arus saluran air, bocah berinisial S yang ditemukan meninggal dunia di gorong-gorong Kampung Kebantenan RT07/08, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat bermain dengan teman-temannya ketika hujan tiba.

Kasubbag Humas Polres Metro Kota Bekasi, Kompol Erna Ruswing mengatakan, korban sewaktu bermain hujan tidak mengetahui di tempat bermainnya itu ada pembatas got. Kebetulan arus got tersebut begitu deras. Terlebih, debit air ketika itu rata dengan pembatas got.

"Karena airnya telah rata dengan jalanan sehingga terperosot ke dalam got yang airnya deras dan terbawa aliran air," kata Erna kepada Okezone, Senin (17/2/2020).

Begitu terbawa arus, lanjut Erna, teman-teman korban kemudian melaporkan peristiwa itu kepada orang tua mereka, yang kemudian memberitahu petugas dari BPBD Kota Bekasi.

"Setelah dicari-cari lebih kurang tiga puluh menit, korban baru dapat ditemukan tersangkut ke dalam gorong-gorong yang jaraknya 5 meter dari lokasi jatuhnya korban," kata Erna.

Setelah ditemukan, selanjutnya korban dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit Bhakti Husada Jatiasih dan korban dinyatakan sudah meninggal dunia.

"Kemudian oleh keluarganya langsung dibawa pulang ke rumah duka untuk dimakamkan," pungkasnya.

