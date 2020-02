View this post on Instagram

Alhamdulillah, kita kembali turun 3 peringkat, sesudah turun dari peringkat 4 di 2017 ke peringkat 7 di 2018 dan sekarang peringkat 10 di 2019. Kita berharap terus turun hingga keluar dari 10 besar kota termacet dunia.⁣ ⁣ Dari @mrtjkt⁣⁣ · · · ⁣⁣ ‪Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berkontribusi membuat peringkat kemacetan di Jakarta turun pada tahun 2019.‬ Mari kita #UbahJakarta dengan menggunakan transportasi publik, agar tiap tahunnya peringkat kemacetan di Jakarta terus turun.‬ Apakah kamu salah satunya?⁣⁣ ⁣⁣ #MRTJakarta‬⁣⁣ #JakLingko

Anies Baswedan (@aniesbaswedan) on Feb 17, 2020 at 6:59pm PST