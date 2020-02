TANGERANG SELATAN - Setelah semalaman melakukan pencarian, petugas gabungan berhasil menemukan 1 dari 2 bocah yang terseret arus sungai di Perumahan Pondok Maharta, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel).

Jasad bocah malang tersebut bernama M Nazar (14). Beberapa petugas mengevakuasi jasadnya yang ditemukan di wilayah Kelurahan Tajur RT04 RW05, Ciledug, Kota Tangerang. Korban terlihat mengenakan kaus berwarna merah dan celana pendek.

"Tadi pagi ditemukan oleh tim gabungan. Korban bernama M Nazar usia sekira 14 tahun," kata Badawi, Komandan Siaga Rescue Satpol PP Tangsel kepada Okezone, Rabu (26/2/2020).

Korban diketahui tinggal di Jalan Pondok Kacang Timur, Gang Lurah RT03 RW03, Nomor 147C. Jasadnya langsung dimasukkan ke dalam kantung jenazah dan dibawa ke dalam mobil petugas ambulans.

"Jarak dari tempat kejadian peristiwa sampai di lokasi ditemukan sekira 3 kilometer," jelas Badawi.

Dalam pencarian korban, menurut Badawi, petugas Rescue Satpol PP memetakan area menggunakan teknik Block Out, yakni dengan cara memasang alat untuk membatasi pergerakan korban guna menjaga area agar tetap steril.

"Kalau di sungai bisa dipasang perangkap atau jaring, pertimbangannya korban akan terus bergerak terbawa arus," ungkapnya.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencari satu korban lainnya yang belum ditemukan. Di antaranya dengan memantau pergerakan arus melalui cara statis, Camp In ataupun Look Out.

"Setelah dua hal teknis ini dilakukan. Kita kirim tim bergerak melakukan penyisiran mencari di sepanjang aliran sungai, baik di aliran air dengan perahu karet atau kiri kanan bibir sungai dengan berjalan kaki, dari mulai TKP sampai lokasi terakhir block out yang terpasang jaring," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, peristiwa nahas terjadi pada Selasa 25 Februari 2020 sekira pukul 12.30 WIB. Ketika itu, M Nazar, Desta, dan beberapa temannya, Agus (14) serta Rian (13) sedang asyik duduk di jembatan melihat situasi banjir di aliran sungai Pondok Maharta.

Entah siapa yang memulai, tiba-tiba keempat bocah satu-persatu menceburkan diri ke dalam sungai. Mereka pun langsung terbawa derasnya arus. Beberapa warga berhasil menolong Agus dan Rian, namun Nazar dan Desta terus terbawa arus.

