JAKARTA - Aparat kepolisian menggerebek gudang sebuah perusahaan kargo yang diduga telah menimbun masker di Jalan Marsekal Surya Darma, Kelurahan Selapanjang, Kecamatan Neglasari, Tangerang, Banten.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Argo Yuwono membenarkan adanya penggerebekan di gudang tersebut.

"Dugaan tindak pidana penimbunan alat kesehatan berupa masker kesehatan atau memperdagangkan alat kesehatan berupa masker tanpa izin edar," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3/2020).

Argo menjelaskan, penggerebekan itu sendiri dilakukan pada Selasa sore tadi sekira pukul 15.00 WIB dan mengamankan dua orang yang diduga pemilik gudang tersebut berinisial HER dan DEN. "Pemilik barang (inisial) HER dan DEN," tuturnya

Adapun dalam pengungkapan kasus itu, petugas mengamankan sejumlah barang bukti sebanyak 180 karton yang berisi 360 ribu masker dari pemilik inisial HER, dan 214 ribu masker dari DEN, total keduanya 574 ribu masker yang diduga sengaja ditimbun.

"(Dari pemilik) HER (diamankan) sebanyak 180 karton, 360.000 (masker) merek remedi, (dari) DEN sebanyak 107 karton 214.000 merek volca dan well best," tambahnya.

Saat terhadap kedua orang diduga pemilik tersebut tengah dilakukan pemeriksaan. Polisi juga melakukan koordinasi dengan ahli kesehatan dalam menyelidiki kasus ini.

(Ari)