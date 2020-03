JAKARTA – Antrean penumpang Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta pada pagi ini, Senin (16/3/2020), dilaporkan membeludak dampak pembatasan layanan transportasi umum. Langkah pembatasan tersebut merupakan dampak penanggulangan virus korona (Covid-19).

Dilaporkan, panjangnya antrean penumpang MRT seperti terjadi di Stasiun Lebak Bulus. Di sana tampak antrean penumpang membeludak hingga mengular ke tepian jalan raya.

Baca juga: Fokus Penanganan Covid-19, Pemerintah Indonesia Diminta Tetap Waspada Wabah DBD

Hal ini sontak menjadi perhatian para penumpang tersebut. Banyak di antara mereka mengeluhkan keadaan itu melalui media sosial hingga menjadi viral.

"Pagi Pak @aniesbaswedan, situasi di luar halte MRT Lebak Bulus begini nih akibat kebijakan operasional sementara MRT Jakarta. Satu penumpang tiap keberangkatan lif, dan eskalator ditutup. Social distancing inside the station and train sih Pak, but not outside of it. Demikian Pak," tulis akun Twitter @antybazar.

"Antrean panjang MRT Lebak Bulus dampak pembatasan jam operasi oleh Gubernur Jakarta, kontra efektif bisa jadi penyebaran #VirusCorona," ungkap @Kurus_Tulus.

Baca juga: Penutupan Tempat Wisata dan Liburkan Sekolah di Jakarta Dapat Dukungan Fraksi PDIP DKI

"MRT Lebak Bulus. Antrenya parah," respons @kenalinekefatma.

"Akibat pembatasan, antrean pengguna MRT di Lebak Bulus," tulis @Tieksa2.

MRT Lebak Bulus. Tap kartu aja belom 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/rSQ0z0354f— Riano Nandiwardhana (@ninoriano) March 16, 2020

(han)