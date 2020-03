BOGOR - Sebanyak 145 orang dalam pemantauan (ODP) virus corona atau covid-19 menjalani rapid test dengan metode drive thru di kawasan GOR Pajajaran, Kota Bogor. Hasilnya, tiga ODP dinyatakan positif.

"Tadi yang ikut rapid test ada 145 ODP. 142 orang negatif dan tiga orang positif," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat dalam teleconference, kepada wartawan, Sabtu (28/3/2020).

Selanjutnya, bagi tiga ODP positif akan dilakukan tes swab untuk mengetahui hasilnya lebih lanjut dan ditracking sempat bertemu dengan siapa saja. Sementara ini, belum dipastikan dari klaster mana.

"Jadi, dari hasil hari ini dapat dipastikan jumlah ODP akan bertambah," jelasnya.

Ia menambahkan, rapid test dengan metode drive thru ini membuat semua pihak merasa nyaman, baik tenaga medis maupun yang diperiksa. Juga hasilnya sekitar 20 menit dapat diketahui negatif atau positif.

"Semuanya berjalan dengan sangat lancar sesuai konsep yang ditawarkan Pak Gubernur. Tadi terbagi dua jalur, ada motor dan mobil," ungkap Ade Sarip.

Sementara itu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Irwan Riyanto menambahkan, rapid test ini akan dibagi tiga, yaitu PDP, ODP dan ODR dengan jadwal yang ditentukan.

Untuk semua peserta, kata Irwan, data tersebut berasal dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor berdasarkan nama dan alamat (by name by address).

"Hari Selasa kita lanjutkan, namun titiknya ditentukan nanti tapi tidak di GOR Pajajaran," ucap Irwan.

