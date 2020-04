BOGOR - Warga Kelurahan Babakan Pasar, Bogor Tengah, Kota Bogor bergotong-royong memproduksi masker kain secara massal. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya warga untuk mencegah penyebaran virus corona atau covid-19.

Lurah Babakan Pasar, Rena Da Frina mengatakan ada sebayak 17 penjahit rumahan di wilayahnya yang terlibat dalam pembuatan masker tersebut. "Maskernya dibuat sama para penjahit di Babakan Pasar, mereka semua warga kami yang sukarela tanpa pamrih karena ini buat kebaikan bersama," kata Rena, saat ditemui Okezone, Kamis (9/4/2020).

Rena menambahkan, bahan baku kain pembuatan masker didapat dari para donatur yang selanjutnya didistribusikan kepada para penjahit di wilayahnya.

"Ada juga bahan yang kita beli. Target kita itu membuat 5.000 masker untuk nantinya kita bagikan ke warga sebelum puasa. Kita juga tidak bebankan penjahit ini, karena kita tekankan jangan sampai mengganggu aktivitas rutinnya," ungkap Rena.

Tak hanya masker, pihaknya juga akan membagikan ratusan paket sembako bagi warga yang ekonominya terdampak akibat wabah penyebaran virus corona ini.

"Kita juga ada sembako, datanya sudah by name by address. Jadi yang akan kita utamakan itu untuk anak yatim, janda tua, lansia dan guru ngaji," tambahnya

Sementara, salah satu penjahit Saepudin (47) mengatakan bisa memproduksi sekitar seratusan masker kain dalam sehari. Ia pun senang dan ikhlas bisa membantu lingkunnganya membuat masker.

"Selama saya bisa bantu buat warga, ya saya bantu. Apalagi ini kan buat kebaikan bersama terutama di Kelurahan Babakan Pasar," ucap Saepudin.

