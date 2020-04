JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kebutuhan alat pelindung diri (APD) di Jakarta meningkat setiap harinya. Semula, hanya membutuhkan 5.000 per hari, sekarang melonjak menjadi 10.000 per harinya.

“Kebutuhan APD kami sekitar 5.000 per hari. Sekarang kebutuhan itu sudah meningkat, tidak lagi 5.000 per hari, tapi menjadi 10.000 per hari,” ungkap Anies saat rapat virtual dengan Pengawas (Timwas) DPR Penanggulangan Covid-19, Kamis (16/4/2020).

Anies turut menerangkan mengapa kebutuhan APD di wilayah Ibu Kota meningkat pesat lantaran aktivitas bagi Puskesmas dan Laboratorium. Kemudian, APD dibutuhkan untuk pemulasaran jenazah dan untuk petugas ambulans.

“Jadi, secara umum memang kebutuhan APD terpenuhi, tapi kebutuhan meningkat signifikan,” papar Anies.

Baca Juga: Pasien Sembuh Covid-19 Naik Pesat Jadi 548 Melampaui yang Meninggal 496

Lebih lanjut, Anies mengaku tengah berusaha untuk terus menyiapkan APD bagi wilayahnya dalam menangani virus corona. “Ke depan, kita harus bersiap kebutuhan lebih tinggi lagi daripada sekarang,” tandas Anies.

(Ari)