Suasana haru penghormatan terakhir untuk perawat Shelly Ziendia Putri. Penghormatan ini merupakan bentuk solidaritas sesama profesi saat rekan mereka wafat dalam tugas. Pelepasan jenazah perawat yang bertugas di tim Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan DKI Jakarta dilakukan oleh puluhan pegawai yang berjejer di kedua sisi jalur ambulans. Shelly menjadi perawat ke-16 yang gugur selama mengemban tugas sebagai perawat pasien COVID-19 di Indonesia.