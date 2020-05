JAKARTA- Pemimpin Majelis Pembela Rasulullah Habib Bahar bin Smith terus menjadi sorotan belakangan ini. Setelah bebas tiga hari, ia ditangkap kembali lantaran melanggar asimilasi dengan melakukan ceramah yang provokatif dan menindahkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Habib Bahar kini mendekam di Lapas Kelas I Batu di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Tidak hanya itu, mobil mewah dan unik miliknya juga kembali menjadi sorotan. Habib Bahar memiliki beberapa kendaraan unik dan klasik. Beberapa mobil yang pernah dimiliki diantaranya Maserati GranTurismo Sport, Toyota Land Cruiser Cygnus, dan Mercedes-Benz 300 SL. Selain mewah dan unik, salah satu sedan mercy berwarna hitam milik Habib Bahar juga memiliki pelat cantik yakni B-4-HAR.

Pemilik kendaraan bermotor diperbolehkan untuk memodifikasi Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan. Biasanya disebut dengan pelat nomor cantik.

Untuk mendapatkannya ada beberapa aturan dan biaya yang harus dikeluarkan. Tarif pelat nomor cantik kendaraan dibanderol dengan biaya hingga Rp20 jutaan.

Pelat nomor cantik atau NRKB pilihan diatur melalui PP Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 36 Ayat 8 sampai 11, seperti berikut:

(8) Nomor Registrasi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diberikan berdasarkan permintaan dan dipungut biaya PNBP, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. huruf pilihan terdiri dari 1 (satu) atau maksimal 7 (tujuh) huruf yang berupa nama orang sesuai kartu identitas.

b. seri angka pada nomor registrasi terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) angka yang penempatannya setelah huruf pilihan;

c. kombinasi huruf pilihan dengan seri angka pada nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditempatkan setelah kode

wilayah.

(9) NRKB pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, digunakan 1 (satu) kali kepemilikan untuk 1 (satu) Kendaraan Bermotor yang

berlaku maksimal 5 (lima) tahun.

(10) Pemilik Ranmor yang menggunakan nomor pilihan, setiap 5 (lima) tahun mengajukan permohonan dan membayar biaya PNBP, apabila pemohon tidak

mengajukan permohonan untuk menggunakan nomor pilihan lagi, diganti dengan nomor NRKB sesuai urutan dan tidak dipungut biaya PNBP nomor pilihan.

(11) NRKB pilihan yang sudah tidak digunakan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), karena kendaraan bermotor diperjualbelikan / balik nama / mutasi ke luar daerah, dapat digunakan untuk kendaraan bermotor lain dengan membayar biaya PNBP sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu untuk tarif biara nomor pelat cantik atau NRKB pilihan diatur melalui PP No 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Polri pengganti PP No 50 Tahun 2010. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut daftar tarif penerbitan NKRB pilihan sesuai PP No 60 Tahun 2016:

1. NRKB pilihan 1 (satu) angka – Tidak ada huruf belakang (blank) Rp20 juta – Ada huruf di belakang angka Rp15 juta 2. NRKB pilihan 2 (dua) angka – Tidak ada huruf di belakang Rp15 juta – Ada huruf di belakang Rp10 juta 3. NRKB pilihan 3 (tiga) angka – Tidak ada huruf di belakang angka Rp10 juta – Ada huruf di belakang angka Rp7,5 juta 4. NRKB pilihan 4 (empat) angka – Tidak ada huruf di belakang angka Rp7,5 juta – Ada huruf di belakang angka Rp5 juta.