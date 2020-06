TANGERANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus mematangkan draft aturan terkait bakal dibukanya kembali pusat perbelanjaan modern atau mal. Salah satu syarat yang ditekankan adalah pembatasan jumlah pengunjung yaitu sebanyak 35 persen dari kapasitas yang tersedia.

Untuk mendukung terlaksananya aturan pembukaan mal, Pemkot Tangerang juga tengah mengembangkan fitur khusus untuk memonitor jumlah pengunjung di pusat perbelanjaan modern.

Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang Mulyani mengatan fitur baru tersebut akan tersedia di aplikasi Tangerang LIVE. Fitur ini berguna untuk mengetahui siapa saja yang masuk ke dalam mal serta mengetahui ada tidaknya lonjakan pengunjung.

“Selama pandemi ini kan ada pembatasan kapasitas ruang publik, salah satunya mal. Jadi dengan fitur ini, pengelola dapat mengetahui jumlah pengunjung setiap waktunya dan melakukan pembatasan sesuai aturan,” ujarnya pada Kamis (18/06/2020).

Sementara Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfo Kota Tangerang, Adhi Zulkifli mengatakan fitur baru di aplikasi Tangerang LIVE nantinya bisa digunakan warga untuk memasuki area pusat perbelanjaan, ritel dan mal.

Pengunjung diharuskan check in dengan melakukan scan barcode dan mengisi data diri, seperti nama, nomor telepon, alamat email dan jumlah pengunjung yang ikut serta bersamanya.

Tak hanya itu, pengunjung juga harus melewati berbagai pemeriksaan ketat untuk memastikan bahwa dirinya aman dari virus sehingga boleh masuk mal. Pemeriksaan tersebut meliputi suhu tubuh, melewati bilik desinfeksi, dan lain-lain.

“Setelah check in berhasil, pengunjung harus melakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu sebelum akhirnya dapat memasuki area mal,” ungkap Adhi.

Tak hanya di pintu masuk, pengunjung yang keluar area mal juga harus kembali melakukan check out di aplikasi Tangerang Live. Fungsi check in dan check out ini adalah untuk mengetahui jumlah pengunjung yang masih di dalam. Sehingga bisa memudahkan pengawasan apabila ada satu mall yang melebihi kapasitas.

"Saat keluar area, pengunjung juga harus melakukan check out dengan kembali membuka fitur Aman Bersama di aplikasi Tangerang LIVE," lanjut Adhi

Masyarakat Kota Tangerang dapat memanfaatkan fitur Aman Bersama dengan menginstal Aplikasi Tangerang LIVE pada telepon selular berbasis android maupun app store. Selain itu, masyarakat juga dapat mengunjungi laman https://amanbersama.tangerangkota.go.id/ untuk bisa menggunakan fitur tersebut.

