JAKARTA – Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia Tatri Lestari Handayani mengatakan, pihaknya telah memeriksa PCR sebanyak 255.690 sampel sampai 22 Juni 2020.

"Secara kumulatif, pemeriksaan PCR sampai 22 Juni 2020 sebanyak 255.690 sampel. Pada 22 Juni 2020, dilakukan tes PCR pada 3.310 orang, 2.841 di antaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru, dengan hasil 166 positif dan 2.675 negatif," kata Dwi Oktavia sebagaimana siaran persnya.

Pemprov DKI Jakarta juga telah meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode RT-PCR, dengan membangun Laboratorium Satelit COVID-19, berlokasi di sebagian lahan RSUD Pasar Minggu dan RSUD Duren Sawit sejak 9 April 2020 dan membangun jejaring dengan 41 laboratorium pemeriksa Covid-19.

Selain itu, secara kumulatif, testing rate untuk pemeriksaan PCR di Jakarta adalah 11.700 tes per 1 juta penduduk. "Dalam periode 1 minggu terakhir, yaitu sebanyak 2.034 tes per 1 juta penduduk, lebih dari target WHO 1.000 tes per 1 juta penduduk," katanya.

Total sebanyak 196.340 orang telah menjalani rapid test, dengan persentase positif Covid-19 sebesar 4 persen. Rincian 7.100 orang dinyatakan reaktif Covid-19 dan 189.240 orang dinyatakan nonreaktif.





"Untuk kasus positif ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR. Apabila hasilnya positif dirujuk ke Wisma Atlet atau RS atau dilakukan isolasi secara mandiri di rumah," tutur Dwi Oktavia.

Sementara itu, hingga saat ini kasus positif corona di DKI Jakarta mencapai 10.123 setelah ada penambahan 166 kasus. Sebanyak 5.228 orang dinyatakan telah sembuh dan 619 orang meninggal dunia.





