Senin (29/06/2020) Update #InfoKebakaran pukul 10.53 WIB Kebakaran Mobil (Merambat ke Ruko dan ke Mushollah) terjadi pada pukul 10.32 WIB di Jl. Raya Bekasi (titik kenal United Tractor), Kec. Cakung, Jakarta Timur. Sebanyak 10 unit mobil #DamkarDKI dikerahkan ke lokasi untuk proses pemadaman. Situasi sudah menguning dan dalam proses pemadaman personil #DamkarDKI. Tetap hati-hati dan selalu waspada. #StaySafe #DamkarDKI #CepatTesponJKT #JKTInfo - Foto : CC