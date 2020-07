TANGERANG SELATAN - Nasib nahas dialami remaja berinisial MY (13) di Kali Sektor XII Kencana Loka, Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel). Dia tewas mengenaskan usai seekor ular sepanjang sekira 4 meter melilit tubuhnya.

Kejadian itu berawal saat korban dan seorang temannya berinisial MR (13), berhenti untuk buang air saat melalui Jalan Kencana Loka, Senin 6 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB. Lokasinya persis berada di bawah jembatan jalur rel kereta.

Saat itu, tiba-tiba MY melihat ada seekor ular melintas di dekatnya. Entah bagaimana, MY justru disebutkan berupaya menangkap ular tersebut. Sedangkan temannya, MR, mengamati tak jauh dari lokasi MY berdiri.

"Jadi awalnya korban ini mau buang air, berhenti di situ. Lalu terlihat ular sepanjang 4 meter, akhirnya si korban ini informasinya mau nangkap ular itu," terang petugas Rescue Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Tangsel, Abdullah Syafei, kepada Okezone, Selasa (7/7/2020).

MY sendiri memang dikenal sebagai pencinta hewan reptil. Namun tak ada yang mengira, apa alasan MY berupaya menangkap ular panjang tersebut. Aksinya pun berbuah malang, tubuh MY justru terlilit tak berdaya saat hendak menjinakkan ular misterius itu.

"Korban kalau menurut saksi temannya itu, posisinya terlilit, dan temannya ini teriak minta tolong karena dia nggak berani juga buat nyelamatin korban," jelas Syafei.

Tak lama setelah kejadian, Syafei yang tengah piket malam tadi langsung meluncur ke lokasi. Sayangnya, MY didapati telah mengambang di permukaan sungai. Tubuhnya lalu diangkat ke daratan. Tindakan darurat sempat diberikan, walaupun akhirnya diketahui jika korban telah meninggal dunia.

"Waktu kita sampai di lokasi, tubuh korban sudah mengapung. Kita kehilangan jejak ularnya. Dugaan kita itu ular sanca, ukurannya setebal paha orang dewasa, dengan panjang kira-kira 4 meter," ucapnya.

