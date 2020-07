JAKARTA - Ketua departemen epidemiologi FKM Universitas Indonesia, dr Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, bahwa tingginya angka kasus penularan Covid-19 di Jakarta dan Jawa Timur lantaran abainya warga dalam menerapkan protokol kesehatan.

Dia menilai, tingginya kasus Covid-19 di Jakarta karena semakin banyaknya jumlah spesimen yang diperiksa.

"Jadi dari awal seharusnya DKI menurut saya belum saatnya new normal. Kemudian Jatim. Saya yakin dua provinsi itu belum saatnya new normal. Kalau Sulsel, Jateng, Jabar, perlu dilihat kabupatennya. Mungkin di kabupaten-kabupaten yang tinggi belum saatnya diaplikasikan new normal," kata Miko saat dihubungi Okezone, Senin (13/7/2020).

Miko menegaskan, bahwa penerapan kenormalan baru harus dilakukan di kabupaten yang sudah mampu mengontrol angka penularan Covid-19, melalui metode positivity rate dan bukan hanya Rt.

Kata dia, saat ini angka Rt di Jakarta sudah di bawah 1. Namun, virus corona belum juga dapat dikendalikan lantaran Rt itu menunjukkan penularannya sedang menurun tapi tidak merefleksikan wabahnya sudah aman atau tidak.

"Kalau lihat seperti ini, coba bayangkan penambahan kasus dari enam provinsi itu meningkatkan ranking kita di dunia dari ranking 29 ke 26. Itu berarti enam provinsi di Indonesia ini yang tertinggi harus dilihat kabupatennya mana yang tertinggi," jelasnya.

Ia menambahkan, faktor melonjaknya kasus Covid-19 di Jawa hingga Sulawesi Selatan lantaran pemeriksaan spesimen yang dilakukan di lokasi populasi kumuh atau padat penduduk.

"Jadi lokasi kumuh itu sudah jelas bahwa protokol kesehatannya abai. Jadi populasi yang kumuh kan dari awal perumahannya saja sudah tidak sehat, lingkungannya tidak sehat. Kalau abai ya akan mudah tertular Covid-19," pungkasnya.

