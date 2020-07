JAKARTA - Anggota Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah mengumumkan daerah dengan laju insidensi kasus positif corona tertinggi di Indonesia.

Aisyah menuturkan, laju insidensi kasus positif ini adalah per 100 ribu penduduk di suatu wilayah dalam hal ini pada tataran provinsi.

"Kita bisa lihat provinsi mana dengan laju insidensi tertinggi. Ada 5, yakni DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara," kata Aisyah saat jumpa pers di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Ia mencatat, DKI mengalami 123,74 kasus per 100.000 penduduk. Kemudian Kalimantan Selatan sebanyak 103,08 kasus per 100.000 penduduk. Lalu Maluku Utara 85,95 kasus per 100.000 penduduk, Sulawesi Selatan 73,97 kasus per 100.000 penduduk dan Sulawesi Utara 62,99 per 100.000 penduduk.

Dewi juga memaparkan 5 provinsi dengan laju insidensi kasus positif corona terendah, di antaranya yakni Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Jambi dan Riau.

Aceh tercatat mengalami 2,02 kasus per 100.000 penduduk. Kemudian NTT 2,24 kasus per 100.000 penduduk, Lampung 2,29 kasus per 100.000 penduduk, Jambi 3,49 kasus per 100.000 penduduk dan Riau 3,95 kasus per 100.000 penduduk.

(kha)