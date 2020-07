TANGERANG - Polisi mengamankan kawanan begal yang beraksi pada Rabu 1 Juli 2020 di Jalan Parimeter Bandara Soekarno-Hatta. Aksi pembegalan tersebut rupanya diketuai oleh AS yang masih berusia 14 tahun.

Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Adi Ferdian Saputra menjelaskan bahwa aksi begal tersebut diawali saat AS mengusulkan untuk melakukan tindak kejahatan pada malam itu. Kemudian, pelaku lain yang usianya lebih dewasa dari AS merasa tertantang dan mengiyakan ajakan AS.

"Pelaku AS ini mengajak pelaku lain untuk membegal, dan menyuruh mereka pulang jika tidak mengiyakan ajakan AS. Pelaku lain akhirnya merasa tertantang dan akhirnya melakukan aksi tersebut," ujar Adi pada Senin (27/7/2020).

AS lalu memimpin 5 pelaku lain mencari korban di Jalan Perimeter mengendarai 3 motor. Saat menemukan korban yang mengendarai motor sendirian, mereka mengepung korban hingga korban terpojokkan. Kemudian, AS mengancam korban dengan mengalungkan senjata tajam berupa celurit.

"AS juga mengancam korban dengan mengalungkan celurit sehingga korban pasrah dan menyerahkan motornya kepada pelaku," lanjut Adi.

Atas kejadian tersebut, 4 pelaku lainnya sudah diamankan sementara 3 orang lainnya masih dalam daftar pencarian orang, 2 orang merupakan pelaku begal dan 1 orang merupakan penadah dan dikenai Pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Sementara itu pelaku AS mendapatkan perlakuan khusus karena melakukan aksi kriminal di bawah umur.

"Untuk AS akan ada perlakuan berbeda karena yang bersangkutan masih berusia 14 tahun," pungkas Adi.

