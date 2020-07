JAKARTA - Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan jumlah pemeriksaan spesimen untuk menemukan kasus Covid-19 di DKI Jakarta telah melampaui standar Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Dewi pun mengapresiasi tim surveilance dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang terus melakukan tracing kontak untuk menemukan kasus positif di DKI Jakarta.

“Kuncinya adalah memiliki tim surveilans yang bekerja luar biasa. Kita harus tepuk tangan,” katanya di Media Center Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Dewi mengatakan jumlah pemeriksaan standar WHO adalah 1.000 per 1 juta penduduk. Namun DKI Jakarta telah melampaui angka tersebut.

“Karena kalau kita lihat pergerakan dari jumlah pemeriksaan standarnya WHO sebenarnya 1.000 per 1 juta penduduk dalam waktu satu minggu. Jadi, kalau DKI Jakarta kita ambil bilangan bulat 10 juta penduduk, maka salam satu minggunya dilakukan pemeriksaan standarnya adalah 10 ribu,” jelasnya.

“Kalau lihat di DKI Jakarta per minggu 4 sampai 10 Juni sudah 21 ribu pengetesan per minggu. Jadi ini sudah melebihi dua kali ekspektasinya WHO. Kemudian bertambah lagi 27 ribu dan di dua pekan terakhir ini meningkat sampai 40 pemeriksaan,” tambah Dewi.

Selain itu, kata Dewi tim dari surveillance DKI Jakarta juga berhasil mengumpulkan data-data terkait epidemiologi penyebaran klaster-klaster.

“Ini luar biasa mereka kerjanya bukan hanya jumlah tesnya yang banyak, tapi juga penyelidikan epidemiologinya dilakukan. Jadi tracing ini yang dikejar,” katanya.

