JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta telah mengumpulkan uang denda mencapai lebih dari Rp2 miliar dari para pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi fase I.

"Uang denda dari pelanggar PSBB sudah terkumpul lebih dari Rp2 miliar," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti dalam webinar 'The Importance of Healthcare Leadership In The New Normal', Kamis (6/8/2020).

Widyastuti mengajak masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, hingga menjaga jarak aman.

Ia berharap, masyarakat bisa menjaga diri dari penularan Covid-19 dan tidak menularkan kepada orang lain supaya pandemi corona bisa segera dikendalikan.

"Semua individu harus mampu menjadi agen perubahan. Dengan menjaga kita tidak tertular dan tidak menularin orang di sekitar kita," tuturnya.

Baca Juga : PSBB Diperpanjang, Tak Pakai Masker di Bogor Siap-Siap Didenda Rp500 Ribu

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta mencatat sebanyak 357 penambahan kasus Covid-19 di Ibu Kota pada Rabu 5 Agustus 2020. Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta saat ini sebanyak 7.611 kasus (orang yang masih dirawat/isolasi). Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta pada hari ini sebanyak 23.266 kasus.

"Dari jumlah tersebut, 14.760 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 895 orang meninggal dunia," kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinkes DKI Jakarta, Weningtyas Purnomorini dalam keterangannya.

Baca Juga : Pemprov DKI Sebut Belum Ada Warga Langgar Aturan Resepsi Pernikahan saat PSBB

(erh)