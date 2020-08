JAKARTA - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti memperkirakan bahwa meningkatnya positivity rate atau rasio positif Covid-19 yang mencapai 7,4 persen selama sepekan terakhir lantaran rendahnya kemampuan testing yang dilakukan daerah penyangga.

"Minggu ini kita mencapai 7,4 persen, artinya ini menjadi warning untuk kita semua karena positivity rate di DKI meningkat,"kata Widyastuti dalam webinar 'The Importance of Healthcare Leadership In The New Normal', Kamis (6/8/2020).

"Sehingga bagaimana kita mensinergikan DKI bersama dengan Bodetabek karena tidak mungkin DKI bergerak sendiri,"sambungnya.

(Baca juga: Positivity Rate Virus Corona di DKI Jakarta 7,8% Sepekan Ini)

Widyastuti menerangkan, terdapat dua hingga empat juta penduduk di kota penyanggah Ibu Kota yang beraktivitas di Jakarta setiap harinya.

Mobilitas warga Bodetabek itu pun kembali tinggi setelah Pemprov DKI melonggarkan PSBB menjadi PSBB transisi fase I.

"Tetapi kalau kita melihat proporsi data (tes) gapnya sangat jauh. Artinya dengan upaya testing kita yang sudah luar biasa tanpa dibarengi dukungan tetangga, kita akan kesulitan karena tidak akan selesai-selesai, pada saat mobilitas penduduk masih sangat luar biasa," jelas dia.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan PSBB transisi fase I berdasarkan sejumlah kajian. Menurut dia, langkah penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan DKI bisa dicontoh oleh provinsi lainnya. "Kami juga terinspirasi dari luar negeri dan kami menjaga testing sesuai standar yang ditetapkan WHO," ujarnya.  Widyastuti menambahkan bahwa laju kasus Covid-19 di Ibu Kota diprediksi kembali meninggi pada Desember mendatang. Namun, Pemprov DKI telah melakukan intevensi dengan memperbanyak test PCR guna memutus mata rantai penularan corona.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya