JAKARTA - Kepala Departemen Epidemiologi FKM UI, Tri Yunis Miko Wahyono menilai, langkah Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total karena puncak pandemi Covid-19 pertama di Ibu Kota telah terlampaui.

Miko mengatakan, positivity rate atau jumlah pasien positif Covid-19 dengan jumlah yang dites corona berada diangka 14% pada April 2020. Saat itu, DKI langsung menerapkan PSBB.

Sementara, lanjut dia, angka positivity rate kembali 14% selama tiga pekan ke belakang. Sehingga, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung melakukan emergency brake alias menarik rem darurat dengan kembali menerapakan PSBB.

"Latar belakang kenapa diambil PSBB itu karena sekarang ini positivity rate Jakarta yang tertinggi pada wabah pertama pada April sekitar 14 persen. Dak Tiga Minggu ini positivity rate-nya di atas 10 pernah menyentuh 14 persen. Artinya sekarang puncak pertama telah terlampaui," kata Miko saat dihubungi Okezone, Sabtu (12/9/2020).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan standar positivity rate pandemi Covid-19 berada di angka 5% untuk satu daerah. Selain itu, WHO juga memberikan standar 1:1000 per pekan.

Miko memperkirakan bahwa akan terjadi wabah kedua pandemi Covid-19 di Ibu Kota. Menurut dia, langkah Pemprov DKI tersebut untuk mencegah massifnya penularan corona di masyarakat.

Selain itu, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta juga mempunyai masalah hampir penuhnya kapasitas rumah sakit rujukan Covid-19.

"Kapasitas rumah sakit sudah menyentuh 80 persen untuk kasus berat dan kasus kritis. Jadi dengan dasar itu kemudian Iakarta melakukan PSBB pertama atau (PSBB) kedua lagi, atau menarik rem darurat," tandasnya.

