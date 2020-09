JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menerbitkan Surat Keputusan Kadishub DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Bidang Transportasi pada Jumat 11 September 2020.

SK ini mengatur soal pembatasan kapasitas angkut di moda transportasi umum selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total. "Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan," demikian SK 156/20 Kadishub DKI Jakarta seperti dikutip Okezone, Senin (14/9/2020)

SK 156/20 itu mengatur kapasitas Moda Raya Terpadu (MRT) sebanyak 60 orang per kereta. Kemudian, Lintas Raya Terpadu (LRT) 30 orang per kereta.

Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek 74 orang per kereta. Kereta Api Jarak Jauh berkapasitas 25 orang per kereta untuk eksekutif, dan 30 orang per kereta untuk kelas bisnis dan ekonomi.

Sementara Bus Transjakarta dibatasi 60 pengguna untuk bus besar, 30 orang untuk bus sedang, dan 15 penumpang untuk bus kecil.

Angkutan umum bus besar dan bus sedang wajib memisahkan penumpungnya untuk 1 baris dua orang. Sedangkan, bus kecil yang mempunyai bangku berhadapan hanya diisi 6 penumpang dengan rincian 1 penumpang di depan, 2 penumpang di sisi kiri belakang, dan 3 penumpang di sisi kanan belakang.

Kemudian, bus kecil berkursi 4 baris dibatasi dengan 6 penumpang, bus kecil dengan kursi 5 baris dibatasi 8 penumpang, dan bajaj untuk 2 penumpang.

Untuk taksi atau angkutan sewa khusus berkursi 2 baris untuk 3 penumpang, sementara kapal angkutan ke Pulau Seribu 1 baris untuk dua penumpang. Dan untuk mobil barang berkursi 1 baris untuk 2 orang, dan mobil barang berkursi 2 baris untuk 3 orang penumpang.

