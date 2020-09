JAKARTA - Mayat korban mutilasi ditemukan di Apartemen, Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 16 September 2020. Usut demi usut identitas jasad itu yakni Rinaldy Harley Wismanu.

(Baca juga: Polisi Tangkap Pelaku Mutilasi di Apartemen Kalibata City)

“Iya betul (korban berjenis kelamin pria),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus.

Korban dikabarkan hilang sejak 9 September 2020 dan dilaporkan hilang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

Berdasarkan informasi, korban bekerja sebagai Human Resource & General Affair Manager di salah satu perusahaan kontruksi.

Ternyata Rinaldy juga pernah membuat sebuah video yang di YouTube dengan akun IVS. Video itu dibuat sekitar 3 tahun yang lalu dan sudah ditonton sebanyak 4.786 kali.

Video berdurasi sekiraya 6.04 itu pun berjudul Merantau di Negri Sakura. Dalam video itu iq menerangkan bahwa dirinya adalah mahasiswa Indonesia yang sedang menimba ilmu di Tokyo University of Foreign Studies.

Namun lantaran akibat adanya peristiwa yang menimpa korban ini, kolom komentar di video tersebut dibanjiri ucapan belasungkawa dari berbagai pihak.

“Rest in Peace my thoughts and prayers are witg you and family sir,” tulis akun BambooJinn sebagaimana dilihat Okezone, Kamis (17/9/2020)

“Inna lillahi wa Innaa ilahi rojiun..smg alhmarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Ta’ala,” kata Sulistyo Andayaningrum. Sebagaimana diketahui Mayat diduga korban mutilasi di apartemen Kalibata City diketahui bernama Rinaldi Harley Wismanu. Dia dikabarkan hilang sejak 9 September 2020 dan dilaporkan hilang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.