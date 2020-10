BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali melakukan relaksasi beberapa sektor selama Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBMK) hingga 27 Oktober 2020. Di antaranya, membuka jalur pedestrian di seputaran Istana Bogor pada akhir pekan.

"Pedestrian jalur Sistem Satu Arah (SSA) atau seputar Istana-Kebun Raya Bogor) bisa dipergunakan di akhir pekan," kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, dalam keterangannnya, Rabu (14/10/2020).

Mulai akhir pekan besok, masyarakat dapat menggunakan jalur pedestrian untuk berolahraga. Namun, tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

"Tapi dengan pengawasan ketat Satpol PP. Artinya, betul-betul dimanfaatkan untuk olahraga, bukan berkumpul. Satpol PP nanti akan patroli," tegas Bima.

Kemudian, relaksasi juga dilakukan terhadap sektor usaha. Di mana, rumah makan, restoran hingga mall diperbolehkan beroperasi hingga pukul 21.00 WIB setelah sebelumnya hanya sampai pukul 18.00 WIB. "Diperbolehkan makan di tempat (dine in) sampai jam 21.00 WIB, setelah jam itu masih diperbolehkan layanan antar dan take away. Namun, tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan," tutupnya.

Sebelumnya, Bima Arya menyebut status Kota Bogor dalam penyebaran Covid-19 telah membaik menjadi zona oranye. Hal tersebut dikarenakan tingkat kesembuhan pasien positif yang meningkat dan ketersediaan tempat tidur isolasi bertambah.

Kemudian, untuk saat ini klaster yang paling tinggi masih klaster keluarga. Namun, jika dibedah klaster keluarga mayoritas berasal dari perkantoran.

(Ari)