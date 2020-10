BOGOR - Jumlah wisatawan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor yang menunjukan reaktif covid-19 dari hasil rapid tes massal semakin bertambah. Terakhir, tercatat jumlahnya mencapai 50 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Mikeu Kaltarina mengatakan jumlah tersebut didapat dari tiga lokasi rapid tes massal yakni Simpang Gadog, Kantor Kecamatan Megamendung dan Telaga Warna.

"Total yang dirapid tes 918 orang dan yang hasilnya reaktif ada 50 orang. Kebanyaka warga Jakarta, Tanggerang, Depok dan Bekasi," kata Mikeu, dikonfirmasi wartawan, Kamis (29/10/2020).

Wisatawan dengan hasil reaktif langsung menjalani tes swab dan selanjutnya diminta untuk tidak melanjutkan perjalanan agar isolasi mandiri di rumah.

"Mereka sudah masukan data by name by address. Nanti hasil keluar akan dihubungi Dinas Kesehatan mana mereka tinggal untuk tracing," tambah Mikeu.

Di samping itu, tambah Mikeu, selama libur panjang ini pihaknya menyiapkan sebanyak 3.000 alat rapid tes bagi wisatawan di kawasan Puncak, Bogor.

"Hari ini saja kita siapkan 1.000 di tiga titik. Tapi, total kita ada 3.000 alat sampai hari Minggu. Karena melihat wistawan sangat padat mungkin besok kita lakukan (rapid tes) di satu titik," pungkasnya.

Berikut rincian hasil rapid tes masal dari tiga lokasi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor :

1. Posko Cisarua

Sampel dites : 390 orang.

Hasil : 24 orang reaktif.

2. Posko Megamendung

Sampel dites : 200 orang.

Hasil : 13 orang reaktif.

3. Posko Gadog

Sampel dites : 328 orang.

Hasil : 13 orang rekatif.

Total sampel dites : 918 orang.

Total hasil : 50 orang reaktif.

