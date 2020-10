JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan di bidang transportasi umum berkelanjutan pada 2021. Ibu Kota meraih penghargaan itu berdasarkan penilaian dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP).

ITDP menyebutkan bahwa Indonesia, khususnya DKI Jakarta, telah memenangkan penghargaan transportasi berkelanjutan pada 2021. Karena itu, ITDP menyampaikan selamat kepada Pemprov DKI Jakarta atas prestasinya di bidang transportasi umum, terutama moda transportasi Transjakarta.

"ANNOUNCEMENT: Jakarta, Indonesia has won the 2021 Sustainable Transport Award! Congratulations to the city for their exemplary achievements in public transportation, particularly with Transjakarta #BRT. @DKIJakarta @aniesbaswedan @itdpindonesia #mobilize2020," tulis ITDP melalui akun twitternya, @ITDP_HQ, Sabtu (30/10/2020).

Baca Juga : Ada Asap Putih Keluar dari Dalam Tanah di Depok

Untuk diketahui, ITDP adalah organisasi nirlaba yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1985 oleh para pelaku advokasi transportasi berkelanjutan. ITDP telah mempelopori kebijakan dan proyek transportasi yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan mengakomodasi kesetaraan.

Mereka pun membagi pengalamannya pada negara-negara berkembang untuk tidak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan negara berkembang lain dalam masalah moda tranportasi seperti biaya yang mahal dan merusak lingkungan, yang biasanya karena ketergantungan pada penggunaan transportasi pribadi. ITDP saat ini aktif di Indonesia, India, China, Afrika Selatan, Senegal, Ghana, Tanzania, Brazil, Meksiko dan Kolombia.

(aky)