Seorang pengendara terekam kamera penumpang #commuterline jurusan Nambo-Jakarta, bergelantungan di pinggir rel tepatnya di Jembatan Sungai Cikeas, Jalur kereta Cibinong-Nambo. . Setelah dicari informasi, diketahui peristiwa itu terjadi pada Sabtu 31 Oktober 2020. . Harap diperhatikan karena Jembatan Kereta bukan untuk pemotor atau kendaraan lainnya. . . via: @bogor_update