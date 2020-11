BOGOR - Sebanyak 600 personel gabungan diterjunkan guna mengamankan kedatangan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq ke Pondok Pesantren Agrokultural Megamendung, Kabupaten Bogor, Jumat (13/11/2020). Mereka bersiaga di sepanjang Jalur Puncak dan akses menuju Ponpes.

"Anggota yang disiagakan pada kali ini yakni dari, Polri, TNI, Satpol PP, Dishub dan Brimob sekitar 600 orang, kita melakukan pengamanan arus lalu lintas, jangan sampai terjadi penumpukan," kata Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy, kepada wartawan.

Selama mengawal, Roland sudah meminta kepada semua anggota untuk humanis agar kegiatan berjalan dengan baik. "Pengamanan ini sampai sore. Saya meminta kepada anggota gabungan agar melakukan tugas dengan baik dan humanis," ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bogor Iptu Dicky Anggi Pranata mengatakan bahwa kondisi Jalur Puncak sejauh ini masih normal. Namun, sudah terlihat beberapa rombongan simpatisan Habib Rizieq yang mulai berdatangan di kawasan Puncak.

"Sampai saat ini belum terlalu banya, tapi jemaah sudah berdatangan. Kita sudaj siapkan kantong-kantong parkir agar tidak di bahu jalan. Tapi kita belum ada rekayasa, karena situasional," ucap Dicky.

Di sisi lain, pihanya mendapat informasi bahwa Habib Rizieq akan datang sekira pukul 10.00 WIB. Ia berharap agar seluruh masyarakat yang akan menyambut menjaga ketertiban dan keselamatan.

"Perkiraan rencan kegiatan hari ini berjalan mulai pukul 10.00 WIB sampai solat Jumat. Dari Jakarta dapat informasi jam 08.00 WIB on the way," tutupnya.

Seperti diketahui, pentolan FPI Habib Rizieq Shihab telah tiba di Tanah Air pada Selasa 10 November 2020 kemarin. Ada beberapa rencana kegiatan Habib Rizieq mulai dari menikahkan putrinya Najwa Shihab hingga meletakan batu pertama pembangunan masjid di Ponpes Agrokultural Megamendung, Kabupaten Bogor pada Jumat 13 November 2020.

(kha)