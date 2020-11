JAKARTA - Kecelakaan tunggal terjadi di kawasan Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan, yang mana melibatkan pengendara mobil bernama Sinitia W (40). Korban diduga mengantuk saat berkendara hingga akhirnya menabrak pohon.

Kanit Laka Lantas Polres Jakarta Selatan, AKP Suharno mengatakan, kecelakaan itu terjadi pada Sabtu (21/11/2020) tadi, dimana kendaraan mobil Honda Jazz yang dikemudikan Sintia melintas di Jalan Kemang Raya. Mendadak, mobil tersebut oleng hingga akhirnya menabrak pohon di pinggiran jalan.

"Korban mengalami luka pada kaki kanan, bibir, dan telinganya. Kondisinya belum sadar saat dibawa ke RS Fatmawati," ujarnya pada wartawan, Sabtu (21/11/2020).

Kondisi jalanan kata dia, saat itu tidak terlalu ramai, korban pun mengalami kecelakaan tunggal karena out of control. Saat ini, polisi masih memeriksa saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian. "Diduga out of control sehingga saat melintas di Jalan Kemang Raya menabrak pohon," pungkasnya.

